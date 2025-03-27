Новые эскизы обновленного театра юного зрителя в Казани опубликовал комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Опубликованы эскизы обновленного театра юного зрителя в Казани Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 4 Опубликованы эскизы обновленного театра юного зрителя в Казани Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Согласно представленным рендерам, после реставрации у ТЮЗа появится внутренний двор, где планируется установка сцены для показа спектаклей на открытом воздухе. Модернизацией здания занимается команда архитекторов, инженеров и реставраторов «Татинвестгражданпроекта».

На реставрационные работы и капремонт Казанского ТЮЗа выделено около 1,5 млрд руб. Как проходит обновление театра — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Дарья Сайфиева