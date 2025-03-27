Гипсокартонщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими Кубани

Гипсокартонщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий Краснодарского края в первом квартале 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно аналитике, средняя предлагаемая зарплата специалистов составила 205 тыс. руб., что на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Увеличение дохода эксперты объясняют высоким спросом на квалифицированных мастеров отделочных работ.

В тройку наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли: автоэлектрики с предложением в 158,4 тыс. руб. (+60% к 2024 году) и монолитчики, которым предлагают в среднем 143,4 тыс. руб. (+53%). В пятерке лидеров оказались плиточники (134,7 тыс. руб., +43%) и бурильщики (127 тыс. руб., +20%). Эксперты отмечают, что рост зарплат обусловлен увеличением объемов строительства и отделочных работ в жилых и коммерческих объектах региона.

Нурий Бзасежев