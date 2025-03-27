Мошенники стали чаще использовать официальные сайты для кражи личных данных и средств пользователей. Как выяснили эксперты «МегаФона» и «Лаборатории Касперского», наиболее распространенными сценариями стали переадресация пользователей на фишинговые ресурсы и размещение поддельных страниц на официальных порталах компаний. Получатели не подозревают, что от имени известного им бренда действуют мошенники, и не видят, как при переходе срабатывает редирект на поддельный ресурс. По данным «Лаборатории Касперского», за первые два месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го количество заблокированных попыток перехода пользователей на поддельные страницы выросло в три раза и составило несколько сотен тысяч. Владельцам ресурсов необходимо проводить аудит уязвимости и следить за актуальностью ПО, систем управления, регулярно менять пароли для доступа администраторов сайтов, добавили в «МегаФоне».

Сеть кофеен «Шоколадница» до конца года обеспечит все свои 254 заведения в России специальными планшетами. С их помощью посетители смогут без официанта изучить меню, сделать заказ и оплатить его. В компании отметили, что такой подход уже активно используется в азиатских странах и продуктовом ритейле в России. Новый сервис позволит сократить время обслуживания и подачу блюд на 5-10 минут, пояснили в компании.

Компания Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») подвела итоги 2024 года. Общие инвестиции превысили 7 млрд руб. Средства направлены на модернизацию производственных и IT-мощностей, расширение предприятий и маркетинговые инициативы, говорится в отчетности. Выручка выросла на 21,5%, объем производства — на 20,5%.