Глава СКР хочет знать, почему саратовчанке не выдают жилищный сертификат

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин проведет процессуальную проверку по обращению саратовчанки о нарушении ее жилищных прав. В несовершеннолетнем возрасте она осталась без попечения родителей, сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Костину также предстоит доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница Саратовской области в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что у нее на иждивении есть малолетний сын, с 2010 года она состоит в специализированной очереди, но до сих пор ее права не реализованы. Женщина попросила помочь ей в части получения жилищного сертификата.

Павел Фролов