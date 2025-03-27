В Уфе полиция ищет участников погрома в сквере Мугина Нагаева

Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению о том, что неизвестные разбили светильники в сквере имени участника ВОВ Мугина Нагаева (находится в районе Бакинской и Колгуевской улицы), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального МВД.

«До настоящего момента заявлений не поступало, полиция проводит проверку после публикации в сети интернет. Устанавливаются обстоятельства происшествия»,— отметили в пресс-службе.

О предполагаемом происшествии сегодня сообщили местные Telegram-каналы.

Венера Хисамова