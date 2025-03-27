На Дону с начала года банки отклонили половину заявок на ипотеку

В Ростовской области в 2025 году банки отклонили 55,5% заявок на ипотечное кредитование. С декабря 2024 года процент отказов по ипотеке вырос на 6,5%, сообщает национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В феврале Ростовская область заняла восьмое место в России по количеству отклоненных заявок. Первое место принадлежит Московской области с показателем 59,3%. Краснодарский край оказался на втором месте (58,2%). На третьем месте — Москва (57,9% отказов).

Эксперты связывают рост числа отказов с завершением программы льготной ипотеки. В этом году ожидается сокращение выдачи ипотечных кредитов из-за высоких процентных ставок.

Высокие ставки по ипотеке и стоимость жилья делают покупку квартиры недоступной для многих. Молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет часто вынуждены снимать жилье, ожидая снижения ставок. В Ростове для приобретения квартиры необходимо зарабатывать около 100 тыс. руб. Эксперты считают, что покупка жилья без внешней помощи стала роскошью.

Николай Аксенов