СК проверит информацию об отравлении парами хлора в нижегородской сауне

Следственный комитет организовал проверку после появления в СМИ информации об отравлении людей парами хлора в бассейне банного комплекса в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Об инциденте журналистам программы «Кстати» рассказала одна из потерпевших. По ее словам, 22 марта они компанией из восьми человек сходили в сауну, чтобы отметить день рождения сына, после чего почувствовали недомогание и обратились в больницу. У одного из пациентов диагностировали химический ожог сетчатки глаза, у остальных выявили отравление парами хлора. Среди пострадавших есть дети.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Елена Ковалева