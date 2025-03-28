Проект гостиницы депутата Госсовета Татарстана получил положительное заключение

Проект гостиницы на ул. Волгоградская, 7 получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

Заказчиком выступает «Жилищная инвестиционная компания (ЖИК) города Казани». По данным портала Rusprofile, организация с уставным капиталом почти 3,3 млн руб. ведет деятельность в области архитектуры. В 2024 году выручка компании составила 8,3 млн руб., а прибыль — 2,1 млн руб. По данным открытых источников, генеральным директором группы компаний «ЖИК города Казани» является депутат Госсовета Татарстана Эмиль Хуснутдинов. Организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Застройщиком гостиницы выступает «Девелоперская компания-8». По данным Rusprofile, ее руководителем и учредителем также является Эмиль Хуснутдинов.

Диана Соловьёва