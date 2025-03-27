Банк «Центр-инвест» предложил использовать цифровой рубль в межбюджетных и региональных расчетах

Заместитель Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест» Юрий Богданов выступил спикером на заседании Совета Ассоциации банков России по вопросу использования расчетов цифровыми рублями в бюджетной сфере.

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В заседании приняли участие представители Банка России, Федеральной антимонопольной службы, а также ведущих финансовых организаций страны. В центре внимания участников были вопросы токенизации безналичных денежных средств, внедрения цифрового рубля, а также подходы к регулированию рекламы банковских вкладов.

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Эксперты обсудили перенос массового запуска цифрового рубля Банком России, анонсированный в конце февраля. Данное решение привело к активным дискуссиям, затронувшим в том числе практическую пользу нового инструмента платежей и расчетов. Особое внимание членов дискуссии вызвало выступление заместителя председателя Совета директоров банка «Центр-инвест» Юрия Богданова. В числе слушателей присутствовали руководители профильных департаментов Банка России, председатель профильного комитета Государственной Думы и вице-спикер Совета Федерации. Юрий Богданов подробно представил возможности цифрового рубля в контексте решения задач регионального бюджетного финансирования, включая новый механизм авансирования бюджетных расходов, и раскрыл преимущества ускорения расчетов для субъектов Федерации:

— Использование цифрового рубля в межбюджетных и региональных расчетах существенно расширяет возможности для эффективного финансового взаимодействия. Новый инструмент позволяет заметно сократить время переводов, минимизировать риски традиционных операций и уменьшить потребность в ликвидности, что крайне актуально при текущем уровне процентных ставок. Банк «Центр-инвест», обладая значительным опытом и являясь активным участником пилотного проекта Банка России по внедрению цифрового рубля, готов оказывать всестороннюю поддержку регионам в организации и оптимизации процесса расчетов.

В настоящее время банк «Центр-инвест» тестирует внутренние системы для запуска в промышленную эксплуатацию расчетов цифровыми рублями для юридических лиц.

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