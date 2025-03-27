На поддержку аграриев из бюджета Ростовской области выделят 430 млн рублей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новый порядок предоставления финансовой поддержки аграриям региона. На эти цели из бюджета выделено 430 млн руб., сообщается на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Постановление предусматривает возмещение части затрат для производителей, которые покупают и вносят фосфорсодержащие удобрения под пар и зябь.

Субсидии могут получить организации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством. Личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы не включены в список получателей поддержки.

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», который является частью государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Николай Аксенов