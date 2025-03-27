Рэпер Tyga проведет концерт в России в мае

Американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) приедет с концертом в Россию. Как сообщила пресс-служба «ЦСКА-Арены», выступление артиста запланировано на 31 мая, начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Концерт должен пройти в Москве на Арене ЦСКА. Исполнитель уже одобрил предложение и готовит выступление в формате «360 градусов». Билеты уже находятся в продаже.

Как сообщил Telegram-канал Mash, одним из требований господина Стивенсона было проживание в отеле близ Кремля. На концерте также выступят российские рэперы Macan и Jakone (Андрей Косолапов и Арам Байталов).

В 2019 году Tyga записал музыкальный клип, в котором был одет в футболку с изображением Виктора Цоя и надписью «Звезда по имени Солнце».