В Уфе суд оштрафовал УЗЭМИК на 400 тысяч рублей

Советский райсуд Уфы постановил оштрафовать на 400 тыс. руб. АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (УЗЭМИК) за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ), указывается в опубликованном на сайте суда постановлении.

Согласно материалам дела, выездную проверку на предприятии проводил сотрудник республиканского МЧС. Он выявил, что в некоторых помещениях нет приточных систем противодымной вентиляции, а для отделки стен коридора на путях эвакуации, административной части первого этажа применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности и так далее.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства.

Венера Хисамова