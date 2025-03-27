В Саратовской области задержали подозреваемых в создании вредоносного «Мамонта»

Сотрудники УБК МВД России и профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщила в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствие возбудило в отношении троих задержанных в Саратовской области уголовные дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) и о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Речь идет о жителях Саратова. По оперативным данным, они причастны к совершению свыше 300 киберпреступлений.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время обысков у них изъяли ряд предметов, включая управляющий сервер, компьютерную технику, носители информации, средства связи и банковские карты. Специалисты заблокировали ресурсы, которые подозреваемые задействовали в криминальной схеме.

Согласно предварительным сведениям, фигуранты разработали вредоносное ПО «Мамонт» и распространяли его через Телеграм-каналы. Подозреваемые выдавали его за безопасные мобильные приложения и видеофайлы. Как только устройства заражались, фигуранты переводили денежные средства с банковских карт жертв при помощи услуги смс-банкинга.

Павел Фролов