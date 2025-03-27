В Карталах бизнесмен оштрафован за загрязнение грунта нефтепродуктами

Карталинский городской суд признал виновным генерального директора компании, занимавшейся ликвидацией опасных отходов с территории железнодорожной станции Карталы-2, в загрязнении окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). За загрязнение грунта нефтепродуктами его оштрафовали на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2019-2020 годы предприниматель в рамках договора с ОАО «Российские железные дороги» транспортировал химические отходы — нефтепродукты. Нарушая требования законодательства о лицензировании, он с помощью субподрядчика и иных лиц доставил их на участок в поселке Локомотивный в Челябинске. Там бизнесмен обезвреживал отходы. Экспертиза показала, что грунт загрязнен нефтепродуктами. Размер ущерба окружающей среде превысил 4,5 млн руб. Учитывая фактическое возмещение ущерба путем рекультивации участка и иные смягчающие обстоятельства, суд оштрафовал предпринимателя на 200 тыс. руб. при максимальном размере штрафа 300 тыс. руб.

Виталина Ярховска