Около 97 тысяч дончан получат повышенную социальную пенсию в апреле

В апреле около 97 тысяч жителей Ростовской области получат проиндексированную социальную пенсию. С учетом роста размера прожиточного минимума пенсионные выплаты увеличат на 14,75%, сообщила пресс-служба регионального ОСФР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснила управляющий ОСФР по Ростовской области Светлана Жинкина, индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. При этом, увеличение осуществляется в проактивном режиме, никаких заявлений гражданам писать не нужно.

По законодательству социальную пенсию получают люди с невысоким количеством баллов для начисления страховой пенсии, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца.

Кроме того, индексация в апреле коснется граждан, получающих выплаты по государственному пенсионному обеспечению: участники ВОВ, военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а так же граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

Валентина Любашенко