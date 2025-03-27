Под Ярославлем эвакуировали жителей МКД из-за пожара

В Ярославском районе спасатели МЧС эвакуировали 15 жителей многоквартирного дома в поселке Ивняки из-за пожара. Об этом сообщили в ведомстве.

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Сообщение о возгорании кухни на четвертом этаже дома на Береговой улице поступило 27 марта в 9:57. На месте пожара работали 23 спасателя и восемь единиц техники.

«Женщина с дочерью стояли на балконе, их спасли по автолестнице. Эвакуировано 15 человек, а также вынесено 2 газовых баллона»,— сообщили в МЧС.

Люди не пострадали, общая площадь возгорания составила 16 кв.м. По предварительной информации ведомства, в квартире проводили работы по монтажу газовый трубы и газового оборудования.

Алла Чижова