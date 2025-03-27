При взрыве газа в поселке Красногорский погиб один человек

В Челябинской области произошел взрыв газа в квартире жилого дома в поселке Красногорский Еманжелинского района. Погибла местная жительница 82 лет, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС России по Челябинской области Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС России по Челябинской области

Происшествие случилось днем 27 сентября. В результате взрыва газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Трое пострадавших госпитализированы. На месте работают 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники

На место происшествия выехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.