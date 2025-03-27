В Новороссийске пройдут военные учения 28 марта

Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно информации, учения состоятся в период с 11:00 до 13:00 28 марта 2025 года. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА.

С молов Военной гавани будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева