WSJ: Pfizer затягивала выпуск вакцины от COVID-19 до победы Байдена на выборах

GSK направила заявление в прокуратуру Манхэттена, в котором утверждает, что Pfizer умышленно затягивала с объявлением о готовности вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Прокуратура начала расследование в отношении американской фармкомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медсестра набирает в шприц вакцину Pfizer, Джексон (США), 18 ноября 2022 года

Фото: Rogelio V. Solis / AP Медсестра набирает в шприц вакцину Pfizer, Джексон (США), 18 ноября 2022 года

Фото: Rogelio V. Solis / AP

Заявление GSK основывается на словах ученого Фила Дормитцера, перешедшего из Pfizer в британскую компанию в 2021 году. Он, как утверждается, рассказывал новым коллегам, что американский производитель в 2020 году умышленно не сообщал об успешных испытаниях вакцины до окончания президентских выборов. Дональд Трамп, не сумевший переизбраться на второй срок, затем неоднократно обвинял Pfizer в сокрытии результатов клинических испытаний, которые могли бы помочь ему победить пандемию, что хорошо бы сказалось на настроении избирателей перед выборами.

Как отмечает газета, GSK подала заявление в прокуратуру Манхэттена вскоре после второго вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Сам ученый утверждает, что ничего подобного своим коллегам в GSK не рассказывал. «Мои коллеги из Pfizer и я сделали все возможное, чтобы получить разрешение управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов на экстренное применение вакцины при первой же возможности,— заявил господин Дормитцер.— Любая другая интерпретация моих комментариев… была бы неверной».

Кирилл Сарханянц