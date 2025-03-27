АО «БЭСК» и ООО «Башкирэнерго» приняли участие во Всероссийском экомарафоне

АО «БЭСК» и его дочерняя компания ООО «Башкирэнерго» удостоены благодарностей Министерства природопользования и экологии РБ за активное участие сотрудников обоих предприятий во Всероссийском экологическом марафоне «Переработка. Сдай макулатуру – спаси дерево!». Экомарафон ежегодно проводится в рамках национального проекта «Экология». Сотрудники трех производственных отделений ООО «Башкирэнерго» - ПО «УГЭС», ПО «ЦЭС», ПО «ИТиС» -, а также их коллеги из исполнительного аппарата компании собрали общими усилиями более 2 тонн макулатуры.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Экомарафон позволяет привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. В частности, вклад сетевиков уже спас от вырубки несколько десятков деревьев.

ООО «Башкирэнерго»