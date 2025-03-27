Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за защиту прав и интересов россиян. Об этом на заседании Совета федерации сообщила спикер Валентина Матвиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Поздравляем вас сердечно»,— сказала госпожа Матвиенко. Она пошутила, что с такой высокой оценкой доклад госпожи Москальковй «уже можно слушать». «Уже президент за нас все сделал, оценив работу такой высокой наградой»,— сказала спикер.

Госпожа Москалькова имеет Орден Почета (2006), Орден святой княгини Ольги, медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (2014), а также именное огнестрельное оружие.

Полина Мотызлевская