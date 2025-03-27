Глава Тольятти выбрал советника по вопросам поддержки предпринимателей

Дмитрий Завьялов назначен общественным советником главы Тольятти по развитию и поддержке предпринимательства. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Завьялов является предпринимателем, волонтером, активистом Народного фронта Самарской области. Он только что вернулся из очередной командировки в зону СВО — доставлял за ленточку важные грузы.

При встрече глава города и господин Завьялов наметили планы по реставрации стелы на въезде в Тольятти со стороны Зеленовки.

«Мне импонирует инициативность и настойчивость Дмитрия Завьялова. Вижу, что он очень ответственно относится к нашему городу, переживает за его облик и умеет вовлекать предпринимательское сообщество в совместную с муниципалитетом работу»,— заявил господин Сухих.