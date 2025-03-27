Донские депутаты предложили законодательно закрепить упрощенный порядок отвода земли под импортозамещение

Законодательное Собрание Ростовской области направило обращение к федеральным властям, касающееся установления бессрочного упрощенного порядка предоставления земельных участков под производство импортозамещающей продукции. Как сообщается на сайте собрания, речь идет о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов.Такой порядок действовал до недавнего времени, но он не был пролонгирован на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В обращении отмечается, что развитие импортозамещения является не разовой кампанией, ограниченной кратким временным периодом, а важнейшей стратегической частью долгосрочной государственной экономической политики по обеспечению технологического суверенитета страны. Поэтому депутаты донского парламента считают целесообразным установить данную меру поддержки в качестве постоянной.

Упрощенный порядок предоставления земельных участков под производство импортозамещающей продукции предлагается закрепить в Земельном кодексе РФ.

Сергей Иванов