В Ртищево наказали водителя за смертельный наезд на пешехода

В Ртищево Саратовской области суд признал виновным 43-летнего местного жителя по уголовному делу о совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Ему запрещено управлять транспортом в течение 12 месяцев.

Как выяснилось, вечером 11 августа минувшего года фигурант на автомобиле «Лада Калина» сбил переходившего проезжую часть дороги мужчину. Произошло это на ул. Зои Космодемьянской в Ртищево. В результате дорожной аварии пешеход скончался в лечебном учреждении.

Павел Фролов