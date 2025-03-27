Умерла автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

Писательница Лиза Джейн Смит, создавшая популярную серию книг «Дневники вампира», умерла в возрасте 67 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на семью автора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: theljsmith.com Фото: theljsmith.com

Госпожа Смит умерла 8 марта в больнице в Калифорнии после десятилетней борьбы с редким аутоиммунным заболеванием. Ее произведения легли в основу одноименного сериала (2009–2017), который стал одним из самых успешных проектов канала The CW.

Лиза Джейн Смит родилась в 1958 году в американском штате Флорида. За свою карьеру писательница выпустила более 20 книг, продав миллионы экземпляров. Три ее работы остались неопубликованными. Свой первый опубликованный роман «Ночь солнцестояния» Лиза Джейн Смит начала писать в старшей школе. Первые три романа из серии «Дневники вампира» вышли в 1991 году. Четвертая книга была опубликована в 1992-м. К 2014 году было продано более 5 млн экземпляров книг серии.