Донские депутаты предложили меры, облегчающие бизнесу участие в реставрационных проектах

Депутаты Законодательного Собрания обратились в правительство РФ с предложением, которое должно улучшить возможности для восстановления и реставрации объектов культурного наследия. Об этом сообщается на сайте собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в настоящее время существуют различные меры поддержки инвесторов, готовых восстанавливать исторические здания, в частности, льготная аренда, льготная приватизация, возможность работы в рамках концессионных соглашений. Однако в Ростовской области эти механизмы не используются в полной мере. В том числе из-за короткого срока действия технических условий на подключение к инженерным сетям. Сейчас срок составляет три года. При этом на проведение реставрационных работ отводится семь лет. Таким образом, сроки подключений надо дважды продлевать.

«В таких условиях, конечно, число организаций, которые бы участвовали в этом процессе, стремится к нулю»,- приводятся в сообщении слова председателя собрания Александра Ищенко.

Поэтому депутаты предлагают продлить сроки действия технических условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения для объектов культурного наследия. По их мнению, этот шаг позволит сделать реставрационные проекты более привлекательными для бизнеса.

Сергей Иванов