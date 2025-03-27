В Челябинской области на 15% выросли продажи крепкого алкоголя, кроме водки

В 2024 году в Челябинской области почти на 15% по сравнению с 2023 годом выросли розничные продажи крепкого алкоголя неводочного сегмента, до 3,1 л на человека. Реализация водки увеличилась на 3,7% и достигла 5,3 л. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России розничные продажи крепкого алкоголя, за исключением водки, (коньяк, ликероводочные изделия, виски, ром, джин, текила и другие напитки) выросли за год на 10,2%, до 3,2 л на человека. Потребление водки осталось на уровне 2023 года — 5,3 л на душу населения. При этом почти на 8% в стране выросла реализация пивной продукции, до 57,7 л на человека. Продажи вина увеличились на 1,3% и составили 6 л на душу.

В Челябинской области потребление пива выросло не так значительно — на 4,4%, до 60 л. Продажи вина в регионе увеличились почти на 2%, до 5,6 л.

В Уральском федеральном округе по темпам роста продаж водки и крепкого алкоголя неводочного сегмента лидирует Курганская область: за год реализация выросла на 4,4% (4,7 л) и 17,8% (2,1 л) соответственно. При этом в Зауралье на 2,1% сократились продажи пива (74,3 л). Снижение продажи водки и винодельческой продукции зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а реализация крепкого алкоголя в этих регионах УрФО выросла меньше всего.