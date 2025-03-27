Двоих бизнесменов из Уфы будут судить за махинации с НДС

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении двух уфимцев, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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По версии следствия, фигуранты уголовного дела, являясь руководителями двух компаний, представили в ФНС документы с подложными сведениями о договорных отношениях между юридическими лицами по поставке товарно-материальных ценностей.

На основании фальшивых данных на расчетный счет одной фирмы было перечислено более 1,5 млн руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость, часть которых переведена мнимому контрагенту. Полученные деньги бизнесмены присвоили, отметили в прокуратуре.

Обвиняемые признали вину.

Майя Иванова