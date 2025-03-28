Бывший сити-менеджер Пермского района покинул пост директора муниципального учреждения

Бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий ушел с поста директора муниципального автономного учреждения «Ритуал», предоставляющего ритуальные услуги. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа, господин Бедрий уволился по собственному желанию. Причину его ухода местные власти не уточнили. Информации о новой кандидатуре на должность МАУ «Ритуал» пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бедрий

Фото: страница Игоря Бедрия в соцсети Игорь Бедрий

Фото: страница Игоря Бедрия в соцсети

Ранее на своих страницах в соцсетях Игорь Бедрий высказался о строительстве многоэтажного жилого здания на участке, где ранее планировалось возведение Дома культуры в Кондратово. «У нас в Кондратово есть Дом спорта, спортзал, спортплощадки, школа искусств. Еще будет досуговый центр, и этого достаточно»,— написал господин Бедрий.

В январе 2025 года строительная группа «Кинетика» по договору мены получила земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м на ул. Камской, 8а, в Кондратово для жилищного строительства. Ранее между «Кинетикой» и администрацией Пермского округа было заключено концессионное соглашение на возведение жилого дома со встроенными помещениями для объекта культуры. Однако позже это соглашение было расторгнуто. Прокуратура посчитала сделки недействительными: по мнению надзорного органа, фактически объектом строительства является 17-этажный жилой дом.

Напомним, Игорь Бедрий оставил должность главы администрации Пермского района по собственному желанию в 2014 году. По официальной версии, он покинул пост по состоянию здоровья, по неофициальной — по согласованию с краевыми властями, которые были намерены пролоббировать назначение на эту должность своего протеже. На данный момент главой Пермского муниципального округа является Ольга Андрианова.