Нижегородского фермера осудили на 16 лет за жестокое убийство своего работника

В Нижегородской области главу фермерского хозяйства приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего работника группой лиц с особой жестокостью. Его признали виновным по п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователь на месте преступления

Фото: СУ СКР по Нижегородской области Следователь на месте преступления

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года между главой фермы в Бутурлинском районе, его подчиненным и другим сотрудником случился конфликт из-за того, что последний собирался уйти с работы. Подсудимый и его сообщник избили потерпевшего руками и ногами, нанеся не менее 67 ударов. У работника были сломаны ребра, случились разрывы обоих легких и почки и отек мозга. Затем фигуранты привязали пострадавшего за ноги к лошади, которая по команде протащила его несколько метров.

На следующее утро работника нашли мертвым. Тогда фермер приказал подчиненным закопать тело в карьере, а родственникам погибшего сказать, что он ушел в лес и не вернулся.

Уголовное дело в отношении сообщника фермера выделено в отдельное производство.

Елена Ковалева