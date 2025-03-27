Авиакомпания ответит за продажу лишних билетов на рейс Нижнекамск — Москва
На одну из авиакомпаний Татарстана могут наложить штраф за продажу избыточного количества билетов на рейс Нижнекамск — Москва (овербукинг). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Нижнекамск — Москва
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Камская транспортная прокуратура рассмотрела жалобу на действия авиакомпании, связанные с нарушением правил авиаперевозок.
В ходе проверки установлено, что на февральский рейс Нижнекамск — Москва было продано больше билетов, чем пассажирских мест в самолете. В результате один из пассажиров не смог улететь в запланированное время и был отправлен в пункт назначения другим рейсом.
В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внес представление руководству авиакомпании. Кроме того, в отношении ответственного сотрудника возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Бегишево» рейсы из Нижнекамска в Москву выполняют авиакомпании «Победа», «Аэрофлот» и «Россия».