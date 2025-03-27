Авиакомпания ответит за продажу лишних билетов на рейс Нижнекамск — Москва

На одну из авиакомпаний Татарстана могут наложить штраф за продажу избыточного количества билетов на рейс Нижнекамск — Москва (овербукинг). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Нижнекамск — Москва

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Нижнекамск — Москва

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Камская транспортная прокуратура рассмотрела жалобу на действия авиакомпании, связанные с нарушением правил авиаперевозок.

В ходе проверки установлено, что на февральский рейс Нижнекамск — Москва было продано больше билетов, чем пассажирских мест в самолете. В результате один из пассажиров не смог улететь в запланированное время и был отправлен в пункт назначения другим рейсом.

В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внес представление руководству авиакомпании. Кроме того, в отношении ответственного сотрудника возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Бегишево» рейсы из Нижнекамска в Москву выполняют авиакомпании «Победа», «Аэрофлот» и «Россия».

Артём Дергунов