Рекламный рынок Екатеринбурга стал вторым по величине среди регионов РФ

По итогам 2024 года рекламный рынок Екатеринбурга достиг 8,2 млрд руб., что на 29% больше показателей 2023 года. Город поднялся с третьего на второе место среди российских региональных рынков, уступив Санкт-Петербургу, сообщили «Ъ-Урал» в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вице-президент АКАР, директор агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан отметил, что переход Екатеринбурга на вторую позицию был ожидаем. По его словам, рекламная отрасль города демонстрирует стабильный рост благодаря сильным медиа- и ивент-агентствам. «Начнем с того, что негласно, а теперь уже доказуемо, Екатеринбург стал столицей креатива. Если посмотреть на победителей и призеров всех фестивалей, то вы заметите превалирующее число агентств именно с Урала»,— подчеркнул господин Рубан.

Согласно исследованию АКАР, основные инвестиции в рекламу Екатеринбурга в 2024 году составили 4 млрд руб. на интернет-сервисы, еще 2 млрд руб. — на наружную рекламу, 1,67 млрд руб. — на видеорекламу, 0,4 млрд руб. — на радиорекламу. Василий Рубан добавил, что на Урал ежегодно приходит много федеральных клиентов, что способствует увеличению бюджетов — особенно эта динамика заметна в девелопменте при том, что порядка 40% застройщиков не являются местными.

В целом российский рекламный рынок в 2024 году вырос на 24% до 904 млрд руб. Наибольший рост показал сегмент Out of Home (+45%). Реклама в интернет-сервисах остается лидером по объемам, затраты на которую составили 470,2 млрд руб. за первые шесть месяцев прошлого года. Общий рынок маркетинговых коммуникаций превысил 2,1 трлн руб.

Ирина Пичурина