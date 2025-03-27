Подростки в Удмуртии чаще всего рассматривают работу официантом или баристой

Подростки в возрасте 14-18 лет из Удмуртии разместили около 3,7 тыс. резюме на hh. ru с начала года, согласно данным сервиса по поиску работы. Из них 90% рассматривают полную занятость, 13% — частичную занятость, 2% — стажировку, 1% — проектную работу, менее 1% — волонтерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Чаще всего молодые люди рассматривают работу официантом, барменом или бариста — 8% резюме. Столько же претендуют на вакансии упаковщиков, комплектовщиков. 5,5% приходится на менеджеров по продажам и 5% — на разнорабочих.

Большинство юных соискателей рассчитывают на доход 15-30 тыс. руб. в месяц, что отмечается в 22% резюме. 16% ожидают зарплату на уровне 30-45 тыс. руб. в месяц, порядка 8% — 45-65 тыс. руб. 2% хотят зарабатывать от 80 тыс. руб. Готовность получать до 15 тыс. руб. отмечено в 11% резюме.