Департамент управления имуществом Самары уличили в нарушениях при проведении аукциона

Самарское УФАС России рассмотрело жалобы компаний «Аркада» и «Гамма-С» на действия департамента управления имуществом Самары. Объектом аукциона являлся снос аварийных жилых домов стоимостью более 18 млн руб., сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявители указали на нарушения в извещении закупки, особенно в части установленных требований к вывозу строительного мусора. Они считают, что условия, установленные заказчиком, не соответствуют закону.

В техническом задании было указано, что отходы, образующиеся при сносе, должны размещаться на специальном полигоне, который указан в официальном реестре. Однако в документах закупки была противоречивая информация о том, что делать с отходами: их можно как размещать на полигоне, так и утилизировать. При этом не было данных, сколько отходов нужно будет разместить или утилизировать.

Кроме того, часть проектных документов содержала сведения о необходимости вывоза отходов на конкретный полигон, что фактически ограничивало права потенциального исполнителя в выборе места размещения отходов, с соблюдением отраслевого законодательства.

В итоге УФАС признало доводы компаний правильными и признала нарушения в действиях заказчика.

Алексей Алексеев