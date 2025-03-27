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Четверо пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Арзамасе

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Kia Ceed у одного из домов на улице 9 Мая в Арзамасе 27 марта. Пострадали два медработника, пациент и водитель иномарки, сообщили в региональном управлении МВД.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

Авария случилась около 10 часов утра. Машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной выехала на перекресток на красный свет и врезалась в Kia Ceed, которая затем столкнулась с автомобилем ВАЗ.

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Елена Ковалева