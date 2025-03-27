Четверо пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Арзамасе

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Kia Ceed у одного из домов на улице 9 Мая в Арзамасе 27 марта. Пострадали два медработника, пациент и водитель иномарки, сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: очевидцы Фото: очевидцы

Авария случилась около 10 часов утра. Машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной выехала на перекресток на красный свет и врезалась в Kia Ceed, которая затем столкнулась с автомобилем ВАЗ.

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Елена Ковалева