В Самарской области в доме после капремонта нашли трещины и протечки

В многоквартирном жилом доме на улице Ленина в селе Богатое выявлены повреждения после капитального ремонта. Главе регионального фонда капремонта внесено представление. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проверка показала, что региональный оператор и АО «Оренбургские минералы» заключили договор на ремонт крыши МКД. Однако работы были выполнены некачественно: листы шифера в отдельных местах прикрепили мимо обрешетки, также зафиксированы трещины и следы протечек в жилых помещениях.

При этом ответственные лица не контролировали работу подрядчика. Также в отношении должностного лица возбуждено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) в связи с ситуацией в МКД. Глава района также получил представление прокуроров.

Георгий Портнов