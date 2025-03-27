В Самарской области в доме после капремонта нашли трещины и протечки
В многоквартирном жилом доме на улице Ленина в селе Богатое выявлены повреждения после капитального ремонта. Главе регионального фонда капремонта внесено представление. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Проверка показала, что региональный оператор и АО «Оренбургские минералы» заключили договор на ремонт крыши МКД. Однако работы были выполнены некачественно: листы шифера в отдельных местах прикрепили мимо обрешетки, также зафиксированы трещины и следы протечек в жилых помещениях.
При этом ответственные лица не контролировали работу подрядчика. Также в отношении должностного лица возбуждено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) в связи с ситуацией в МКД. Глава района также получил представление прокуроров.