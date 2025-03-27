СМИ: бывший директор PERMM стала фигурантом уголовного дела

В отношении экс-директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой возбуждено уголовное дело. Как сообщает Properm.ru, ей инкриминируется ч. 1 ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для возбуждения дела стали жалобы на несколько работ, которые изображения которых были размещены на сайте музея и доступны для просмотра неопределенному кругу лиц. Экспонаты демонстрировались на выставках в музее в 2011-2019 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Фото: Алиса Калипсо Наиля Аллахвердиева

Фото: Алиса Калипсо

Госпожа Аллахвердиева сотрудничала с музеем современного искусства около десяти лет, в 2019 году она была назначена директором учреждения. В начале декабря прошлого года она покинула должность по собственному желанию. Сейчас прокуратура добивается в суде изменения формулировки увольнения «в связи с утратой доверия».

В министерстве культуры Пермского края, которому подведомственен музей, сообщили, что о возбуждении уголовного дела им ничего не известно.