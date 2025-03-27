Английские полицейские перерабатывают и не могут раскрывать преступления

Из-за чрезмерной загрузки и переработок у британских полицейских нет времени и ресурсов (а в некоторых случаях и опыта) для надлежащего расследования преступлений, что негативно влияет на раскрываемость. Такие выводы содержатся в докладе, посвященном качеству работы полиции и опубликованном сегодня, 27 марта, Британской королевской инспекцией работы полиции, пожарных и спасателей (HMICFRS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Авторы доклада отмечают, что в 2024 году раскрываемость преступлений в Англии и Уэльсе существенно упала в сравнении с 2015-м, составив 11,3% всех дел против 25,4% десять лет назад. Аналитики HMICFRS пишут, что с 2015 года загруженность полиции выросла на 32%, а число зарегистрированных правонарушений — на 44%. Одновременно с этим за этот же период количество сотрудников полиции снизилось на 13%. В докладе говорится, что многие опрошенные полицейские говорили о чрезмерной загрузке и о том, что из-за постоянного наплыва новых дел у них не остается времени на расследование уже имеющихся.

«Очевидно, что у руководителей полицейских подразделений нет достаточных ресурсов для расследования всех тяжких преступлений в соответствии с теми стандартами, которые хотели бы видеть и они сами, и общественность»,— отметил инспектор полиции Ли Фримен. «Мы пришли к выводу, что для более эффективного расследования тяжких преступлений силам правопорядка нужно больше сотрудников»,— говорится в докладе.

Яна Рождественская