«Авито Работа»: в Башкирии наибольшую зарплату предлагают водителям-дальнобойщикам

В первом квартале этого года в Башкирии водителям-дальнобойщикам предлагали самые высокие зарплаты среди рабочих профессий — в среднем 198,85 тыс. руб. в месяц, сообщает пресс-служба «Авито Работа». Предлагаемые соискателям в этой области зарплаты выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На втором месте по размеру зарплатного предложения находится вакансия токаря — кандидатам предлагали в среднем 152,56 тыс. руб. в месяц, что на 2% выше прошлогодних показателей. На третьем месте по величине зарплаты — водители-экспедиторы (140,25 тыс. руб.). С января по март этого года соискателям на эту позицию предложили на 58% больше, чем в начале 2024 года.

Бурильщики могли рассчитывать в среднем на 128,03 тыс. руб. в месяц, что на 44% выше уровня прошлого года, а автомаляры — на 122,34 тыс. руб. (+28%).

Майя Иванова