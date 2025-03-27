«Авито Работа»: в Башкирии наибольшую зарплату предлагают водителям-дальнобойщикам
В первом квартале этого года в Башкирии водителям-дальнобойщикам предлагали самые высокие зарплаты среди рабочих профессий — в среднем 198,85 тыс. руб. в месяц, сообщает пресс-служба «Авито Работа». Предлагаемые соискателям в этой области зарплаты выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
На втором месте по размеру зарплатного предложения находится вакансия токаря — кандидатам предлагали в среднем 152,56 тыс. руб. в месяц, что на 2% выше прошлогодних показателей. На третьем месте по величине зарплаты — водители-экспедиторы (140,25 тыс. руб.). С января по март этого года соискателям на эту позицию предложили на 58% больше, чем в начале 2024 года.
Бурильщики могли рассчитывать в среднем на 128,03 тыс. руб. в месяц, что на 44% выше уровня прошлого года, а автомаляры — на 122,34 тыс. руб. (+28%).