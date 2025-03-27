S7 отсудила компенсацию у аэропорта Улан-Удэ за повреждение самолета

Аэропорт Байкал (Улан-Удэ) выплатит авиакомпании S7 компенсацию за ущерб от попадания птицы в двигатель самолета Airbus A320. Соответствующее решение принял арбитражный суд Республики Бурятия. Сумма требований составила 2,9 млн руб. и $61 тыс.

Инцидент произошел 2 июля 2023 года. Согласно материалам дела, при проведении послеполетного осмотра воздушного судна, прибывшего в Новосибирск из Улан-Удэ, были обнаружены следы попадания птицы в контур двигателя № 2 с повреждением трех лопаток вентилятора. Расследование Росавиации установило, что причиной авиационного инцидента явилось столкновение самолета с птицей в процессе разбега в аэропорту Улан-Удэ.

«Авиационный инцидент с воздушным судном произошел в зоне ответственности ООО «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)», что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по заключенному соглашению на наземное обслуживание в части орнитологического обеспечения безопасности полетов»,— говорится в определении суда.

Размер убытков авиакомпания подтвердила нарядом на выполнение работ, протоколами бороскопического осмотра, счет-фактурами и техническим актом. Ответчик размер причиненных убытков не оспорил и не представил доказательства в опровержение понесенных истцом расходов.

Лолита Белова