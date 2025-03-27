Жителя Кузбасса осудят за поддержку террористической организации

В Кузбассе жителю Прокопьевска предъявлены обвинения в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Решением суда фигуранта дела поместили под стражу, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, 23-летний житель Кузбасса с декабря 2023-го по март 2025 года размещал в мессенджере информацию, оправдывающую деятельность запрещенного террористического объединения.

Кроме того, установили правоохранители, злоумышленник вступил в переписку с представителями сообщества, а также опубликовал изображение символа воинской славы, под которым разместил комментарий, оскорбляющий память защитников отечества.

Александра Стрелкова