Жители Рыбинска перевели мошенникам 4 млн за неделю

За неделю жители Рыбинска Ярославской области перевели мошенникам, действующим по разным схемам, 4 млн руб. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рыбинскую полицию обратился 70-летний местный житель, которого обманули на 1,8 млн руб. Ему в мессенджере написала неизвестная и под предлогом сохранности средств убедила обналичить деньги и перевести их на продиктованные счета. Заявитель не стал перепроверять информацию в банке и выполнил указания.

Другой житель Рыбинска, которому 27 лет, потерял 1,9 млн руб. Ему попалась реклама быстрого заработка в интернете. Перейдя по ссылке, рыбинец зарегистрировался на фондовой бирже, после этого ему написал неизвестный и убедил вносить деньги на указанные счета. С января 2025 года житель города переводил средства, а вывести вложенное и заработанное не смог, поэтому обратился в полицию.

Алла Чижова