Генеральным директором ФК «Акрон» (Тольятти) станет Константин Клюшев

Владелец тольяттинского ФК «Акрон» Павел Морозов сообщил, что летом генеральным директором клуба станет Константин Клюшев, занимающий на данный момент должность исполнительного директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, Алексей Власов покинет пост генерального директора тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Отставка связана с его желанием «посвятить больше времени семье».

«Не могу выразить ничего иного кроме слов благодарности Алексею за вклад в развитие клуба. При его непосредственном участии «Акрон» переживает самый успешный период в своём развитии, запланированы проекты по улучшению инфраструктуры в ближайшем будущем, выстроенная структура управления и подобранная команда профессионалов позволяет с оптимизмом смотреть в будущее»,— заявил господин Морозов.

Алексей Алексеев