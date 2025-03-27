Нижегородских депутатов научат обращать негатив в свою пользу
Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в конце пленарного заседания 27 марта позвал депутатов на тренинг «Как обращать негатив в свою пользу». Он уточнил, что тренинг организован специально для депутатов.
Заседание заксобрания Нижегородской области
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Двухчасовое мероприятие состоится 18 апреля. Народных избранников на нем будут учить как работать с негативом, и как находить общий язык с кем угодно. Также на мероприятие позовут руководителей подразделений регионального парламента.
«Я считаю, что это будет очень интересная лекция»,— прокомментировал Евгений Люлин.