Нижегородских депутатов научат обращать негатив в свою пользу

Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в конце пленарного заседания 27 марта позвал депутатов на тренинг «Как обращать негатив в свою пользу». Он уточнил, что тренинг организован специально для депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание заксобрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заседание заксобрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Двухчасовое мероприятие состоится 18 апреля. Народных избранников на нем будут учить как работать с негативом, и как находить общий язык с кем угодно. Также на мероприятие позовут руководителей подразделений регионального парламента.

«Я считаю, что это будет очень интересная лекция»,— прокомментировал Евгений Люлин.

Ирина Швецова