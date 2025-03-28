Промышленные маршруты ЛУКОЙЛа

Уже несколько веков история Прикамья – это во многом история промышленности. Еще в XVII веке на его территории появились первые медеплавильные заводы, а к ХХ веку в экономике региона были представлены практически все отрасли промышленности. В 1929 году на Пермской земле было открыто первое на Урале и первое в советский период нефтяное месторождение. Сегодня нефтяная промышленность края прочно ассоциируется с предприятием «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в Прикамье представлены все сегменты ее деятельности – от геологоразведки и нефтедобычи до нефтепереработки и сбыта готовой продукции.

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Пермские нефтяники гордятся своим прошлым и настоящим и уже несколько лет реализуют ряд проектов в сфере промышленного туризма. Их суть заключается не только в посещении промышленных площадок и проведении экскурсий, каждый проект – это своего рода способ сохранения и привлечения человеческого капитала, развития образования и часть учебно-воспитательной работы для молодого поколения.

«Цифровая скважина»

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Наибольшей популярностью среди промышленных туристов пользуется маршрут «Цифровая скважина». Он разработан с целью продемонстрировать желающим, а также школьникам и студентам, как устроен современный процесс добычи нефти. Туристы посещают Центр интегрированных операций, где смогут увидеть в режиме онлайн, как инженеры удаленно управляют станками-качалками за десятки километров от своего «офиса», как моментально, нажатием кнопки мыши, они могут корректировать технологические процессы. Помимо получения представления об уровне цифровизации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» участники маршрута знакомятся с историей освоения Полазненского месторождения. Там в 50-е годы прошлого века после затопления земель, где располагалась часть скважин, был реализован уникальный для здешних мест «морской» способ добычи нефти прямо из-под воды. Эта технология стала своеобразной визитной карточкой пермских нефтяников.

«Остров сокровищ»

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Еще один маршрут, демонстрирующий уровень технологий в компании, называется «Остров сокровищ», и он связан с месторождением имени В. П. Сухарева. Это крупнейшее месторождение, открытое пермскими геологами в 2012 году, с извлекаемыми запасами около 12 млн тонн. Его разработка связана с самыми передовыми технологиями как в области нефтедобычи, так и в сфере охраны окружающей среды. Его скважины расположены на искусственной насыпной площадке прямо на водной глади Камского водохранилища. Площадка, где ведется производство, покрыта спецмембраной, которая исключает попадание любых стоков в пресную воду. Посетители маршрута могут лично оценить уникальность технических решений и бережное отношение нефтяников к окружающей среде.

«Легенды Нюхти»

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Самый северный маршрут на карте промышленного туризма лукойловцев. Нюхти – это озеро, расположенное на территории Красновишерского округа Пермского края. В начале 1960-х годов прямо под ним были обнаружены крупные запасы нефти, месторождение получило название Озерное. Пермские нефтяники разработали и успешно применяют технологии добычи прямо под гидрологическим объектом, который еще и находится на особо охраняемой природной территории. Программа посещения маршрута ориентирована на старшеклассников и волонтеров и представляет собой целую индустриальную экспедицию. Старшеклассники занимаются исследовательской работой, изучают образцы воды и почв вблизи месторождения, а также уникальную флору и фауну.

Несколько раз в год работники предприятия, а также активисты наводят в окрестностях Нюхти порядок, наблюдают за редкими животными и птицами, которые водятся в тех местах. В компании отмечают, что с каждым годом желающих «выйти на маршрут» становится все больше. Это возможность не только ощутить дух приключений, но и ознакомиться с высокими стандартами нефтяников в области экологии и промышленной безопасности. Ведь несмотря на то, что добыча на Озерном ведется уже более тридцати лет, озеро и его окрестности остаются нетронутым уголком природы.

Музей пермской нефти

Более доступные маршруты связаны с посещением Музея пермской нефти и знаковых для лукойловцев мест краевой столицы. Музей открылся в 2009 году в офисе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на улице Ленина, 62, а спустя десять лет после реновации его пространство стало интерактивным. Наряду со взаимодействием с экскурсоводом посетители, среди которых много студентов и школьников, могут получать информацию с помощью видео- и аудиоэкспонатов и множества мультимедийных устройств. Музей является одной из самых современных площадок не только в Прикамье, но и в стране. Он входит в число лучших корпоративных музеев России и регулярно получает награды по итогам одноименного национального конкурса. Это не столько хранилище более 10 тыс. экспонатов, сколько коммуникативный центр корпоративной культуры ЛУКОЙЛа.

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Экскурсионный маршрут по Перми связан со знаковыми для нефтяников местами города. Посетителей знакомят с арт-объектом «Спираль времени», который ведет к памятнику первооткрывателю пермской нефти Павлу Преображенскому. Изображения на арт-объекте знакомят туристов с пермским геологическим периодом, пермским звериным стилем и другими брендами, которые делают Прикамье известным на весь мир регионом.

Директор Музея пермской нефти Алексей Нерослов отмечает, что ежегодно его посещает около 10 тыс. человек. «У нас есть специальные программы для старшеклассников и студентов, которые направлены на профориентацию, – рассказывает он. – Ребята знакомятся с историей пермской нефти, современным состоянием отрасли и получают информацию о возможностях трудоустройства в ЛУКОЙЛ. Важно дать им понять: мы вас ждем».

ООО "Лукойл-Пермь"