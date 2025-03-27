На Кубани в феврале услуги дорожали медленнее, чем в январе

Годовой рост цен на услуги в Краснодарском крае в феврале замедлился до 11,5% против 11,9% в январе. Тенденция связана с укреплением рубля и ростом предложения на рынке аренды жилья, заявили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

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Снижение темпов прироста цен на зарубежный туризм обусловлено удешевлением путевок в Турцию и страны Закавказья, что стало следствием укрепления национальной валюты. Кроме того, на рынке аренды жилья наблюдается увеличение предложения благодаря активному вводу многоквартирных домов в эксплуатацию в 2024 году, что способствовало замедлению роста цен. В отличие от прошлого года, в феврале тарифы на проезд в городских автобусах не пересматривались, что также повлияло на снижение темпов роста цен в этом сегменте.

При этом общая инфляция в регионе в феврале ускорилась до 10,2% после 9,9% в январе. На динамику повлияли рост затрат производителей на логистику, аренду, зарплаты и упаковку, а также сокращение предложения отдельных товаров.

Ситуация указывает на сохраняющийся перегрев спроса: компании не успевают расширять производство в ответ на высокий потребительский интерес. В целях сдерживания инфляции Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21%, что делает сбережения более привлекательными по сравнению с покупками в кредит.

Регулятор прогнозирует, что проводимая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию к целевым 4% в 2026 году.

Вячеслав Рыжков