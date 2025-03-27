Житель Дона выиграл миллион рублей, купив 13 лотерейных билетов
Житель Ростовской области получил миллион рублей благодаря выигрышу в лотерее «Мечталлион». Счастливый билет он купил через мобильное приложение, сообщили пресс-службе «Национальной Лотереи».
Фото: «Национальная Лотерея»
Дончанин приобрел 13 билетов. Один из них оказался выигрышным. Победитель признался, что выбор чисел был простым и интуитивным: он выбрал числа 11 и 13 для себя, а остальные были случайными.
Мужчина планирует потратить деньги на ремонт дачи. Он отметил, что у него нет кредитов или ипотеки, поэтому средства пойдут на создание комфортного пространства для семьи.
Ранее водитель из Ростовской области Вадим Ткаченко также выиграл 1 млн руб. в моментальную лотерею. А турагент из Таганрога стала обладательницей более 1,8 млн руб.