Житель Дона выиграл миллион рублей, купив 13 лотерейных билетов

Житель Ростовской области получил миллион рублей благодаря выигрышу в лотерее «Мечталлион». Счастливый билет он купил через мобильное приложение, сообщили пресс-службе «Национальной Лотереи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Национальная Лотерея» Фото: «Национальная Лотерея»

Дончанин приобрел 13 билетов. Один из них оказался выигрышным. Победитель признался, что выбор чисел был простым и интуитивным: он выбрал числа 11 и 13 для себя, а остальные были случайными.

Мужчина планирует потратить деньги на ремонт дачи. Он отметил, что у него нет кредитов или ипотеки, поэтому средства пойдут на создание комфортного пространства для семьи.

Ранее водитель из Ростовской области Вадим Ткаченко также выиграл 1 млн руб. в моментальную лотерею. А турагент из Таганрога стала обладательницей более 1,8 млн руб.

Николай Аксенов