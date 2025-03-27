«Бизнес обеспечили конструктором чат-ботов и мини-приложений»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом продукте от VK, который сочетает в себе финансовые сервисы, инструменты для бизнеса и общения пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Компания VK запустила бета-версию своего нового продукта — цифровой платформы Max. Само название отражает многофункциональность системы, объединяющей как можно большее число взаимодействий: общение пользователей, финансовые сервисы и инструменты для бизнеса, объяснили создатели.

Что же предлагает пользователям и бизнесу новинка VK? Судя по описанию, мессенджер будет функционировать сродни китайскому WeChat, который весьма популярен в Поднебесной. Разработка последнего, кстати, велась почти полтора десятилетия. Max же добралась до релиза меньше чем за год.

На этапе тестирования на платформе доступна вся базовая функциональность. Max поддерживает текстовую переписку, аудио- и видеозвонки. Как заверили исследователи J’son&Partners, качество связи остается стабильным даже при слабом соединении. Конечно, в 2025 году дома или в офисе проблем с интернетом быть и не должно. Но замеры стабильности исследователи проводили как раз в публичных местах: кафе, метро, лифтах — там, где нарушения соединения происходят чаще всего.

Среди прочего разработчики отметили поддержку светлой и темной тем. Это сегодня, как и 3D-стикеры с анимацией, рассчитанные на молодую аудиторию, кажется базовой функцией любого нового мессенджера. А вот возможность отправлять файлы объемом до 4 ГБ уже выглядит как преимущество. Например, в Telegram 4 ГБ доступны только в премиум подписке. В бесплатной — вдвое меньший объем.

При ожидаемой широкой функциональности интерфейс текущей бета-версии Max довольно минималистичный. Здорово было бы сохранить эту легкость в дальнейшем. А вот список банков, которые поддерживают денежные переводы внутри мессенджера через СБП, напротив, хотелось бы как можно быстрее расширить с текущих двух до хотя бы первой большой пятерки. Кстати, при переводе денег через Max важно не забыть отключить VPN.

Уже в бета-версии мессенджера бизнес обеспечили конструктором чат-ботов и мини-приложений. Компании могут внедрять каталоги товаров, меню ресторанов или сервисы поддержки прямо в интерфейс мессенджера. Для крупных компаний разработчики предусмотрели Max Bot API с расширенной автоматизацией.