На Ставрополье врач обвинена в фальсификации данных о диспансеризации

Участковый терапевт Красногвардейской райбольницы обвиняется в том, что фальсифицировала данные медкарт о прохождении диспансеризации 122 гражданами. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, врач занималась этим с февраля по март минувшего года. В результате ее действий страховая компания перечислила медучреждению более 282 тыс. руб. за якобы обследованных граждан, что привело к ущербу бюджета в крупном размере, отмечается в релизе.

Сейчас врачу предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК).

Михаил Волкодав