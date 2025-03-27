Таможенники обнаружили на турецком судне 17 тонн нелегального топлива

Сотрудники таможенного поста Ростовского Речного обнаружили на судне, прибывшем из турецкого города Трабзона 17 тонн незадекларированного горючего, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южное таможенное управление Фото: Южное таможенное управление

В ходе контрольной проверки, проведенной совместно с региональным ПУ ФСБ России, количества топлива выявлено в 3 раза больше, чем указано в сопроводительных документах.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Данная статья предусматривает штраф до двукратного размера стоимости товара (с конфискацией или без таковой). Образцы горючего направлены на экспертизу для установления стоимости, сообщили в ведомстве.

Валентина Любашенко